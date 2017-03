Homem Ã© assassinado com golpes de faca na cabeÃ§a e no peito

Dourados Homem é assassinado com golpes de faca na cabeça e no peito

Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Carlos Isnarde Machado, 24 anos, morador na casa 198-A, da aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, foi assassinado durante a madrugada desta quarta-feira, dia 29 de março, em frente à casa 494-A.

Segundo informações da Polícia Civil e da perícia técnica, que foram ao local, o homem foi assassinado com golpes de faca que atingiram o lado esquerdo da cabeça e o lado esquerdo do peito.

Ainda de acordo com a Polícia, o crime teria acontecido após discussão entre a vitima e o casal de 21 e 24 anos, morador na casa, que estariam ingerindo bebida alcoólica.

A Polícia inicia investigação do caso e trabalha com várias hipóteses para o crime, entre elas o de latrocínio (roubo seguido de morte), já que para fugir do local o casal utilizou a motocicleta da vítima que até o momento não foi localizada.