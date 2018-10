Faca Homem é morto com golpes de faca, após discussão em pousada Autor era funcionário do local, mas, não informou o motivo do crime

Por: ALINE OLIVEIRA 15/10/2018 às 14:56

A Polícia Militar de Bonito atendeu uma ocorrência de assassinato, em uma pousada turística localizada na cidade Bonito. O fato aconteceu no domingo (14) e a vítima, Wagner Araújo, 31 anos, foi esfaqueado com uma faca de serra, por Thiago Netto de Resende. Segundo apuração do site O Pantaneiro, o acusado trabalhava no local e depois de se desentender com a vítima, o esfaqueou várias vezes. Thiago foi denunciado pelo próprio irmão e foi capturado na ponte do rio Miranda. Durante depoimento, o autor disse que enforcou a vítima e depois desferiu golpes com uma faca que foi encontrada junto com o corpo, porém, não disse aos policiais o motivo da discussão que o levou a matar Wagner. Após confirmação do crime, Thiago foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária de Bonito para as providências cabíveis. *Com informações de O Pantaneiro