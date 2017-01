Polícia Homem é preso por desacato e ameaça contra policiais em Rio Verde

Foto: Edição MS

Um homem de 45 anos, foi preso após desacatar e ameaçar policiais militares, por volta das 19 horas desta segunda-feira (16), em Rio Verde de Mato Grosso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam abordagens na Praça das Américas quando o autor começou a proferir palavras de baixo calão contra a guarnição, ele recebeu ordem para sair do local, porém desobedeceu e continuou agredindo verbalmente os policiais.

Após realizar abordagens em alguns adolescentes, os militares abordaram o autor que estava com um pedaço de madeira, ele recebeu voz de prisão por desacato e resistiu. No momento em que um dos policiais tentava conter o autor os dois acabaram caindo no chão e ele tentou chutar outro militar que tentava algema-lo.

Enquanto o autor era encaminhado para a Delegacia ele ameaçou os policiais de morte. Após ser retirado da viatura, ele arrebentou a algema de polímero e empreendeu fuga, porém acabou sendo contido novamente.

Após assinar um termo de compromisso e comparecimento, o autor foi liberado pela Polícia Civil.