Corumbá Homem é preso suspeito de atear fogo em casa para matar o irmão "Caso aconteceu por volta das 6h45, na rua Rui Barbosa, no Centro do município"

Bombeiros no Centro de Corumbá Foto: Reprodução/Web

Um homem de 29 anos, que não teve o nome revelado, foi preso na manhã desta quinta-feira (5) suspeito de atear fogo em uma residência do Centro de Corumbá – a 419 km da Capital – com a intenção de matar o próprio irmão. Caso aconteceu por volta das 6h45, na rua Rui Barbosa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar as chamas que, de acordo com a assessoria de comunicação da corporação, atingiu o quarto onde a vítima havia se trancado para fugir das ameaças do suspeito.

O rapaz, que seria dependente químico, teria subido em cima da casa, destelhado o cômodo onde seu irmão estava, e jogado álcool em sua cama. Com medo do autor, a vítima continuou dentro do quarto até a chegada da Polícia Militar e dos bombeiros, o que fez com que ele inalasse muita fumaça.

Apesar da situação, a vítima, de 37 anos, recebeu atendimento por parte da equipe de socorristas, no local, mas se recusou a ser levado para uma unidade de saúde. Visivelmente alterado, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município.