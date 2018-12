Ponta Porã Homem executado na fronteira tinha passagens por roubo, homicídio e tráfico Foi executado com 18 tiros de pistola 9mm na noite de ontem

Demesio chegou a correr para escapar dos disparos, mas foi alcançado e executado com 18 tiros de pistola calibre 9mm Foto: Porã News

Ex-detento Demesio Mendez Gimenez, de 37 anos, vulgo “Mendeí” foi executado na noite de ontem, domingo (9) por pistoleiros em um carro prata. A vítima estava sentada em frente a um comércio no Bairro General Dias, na Rua Dr. Francia, a poucos metros da linha divisória com Ponta Porã, cidade à 323 km de Campo Grande.

De acordo com o site local Porã News, a vítima estava em liberdade a poucos meses, e tinha várias passagens, no momento da execução, Demeseio chegou a correr para escapar dos disparos, mas foi alcançado e executado com 18 tiros de pistola calibre 9mm.

Investigadores da Divisão de Homicídios apoiados pela promotora de justiça Katia Uemura, o médico legista Marcos Prieto e agentes da Polícia Técnica foram até o local. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para aguardar os familiares.

Segundo a policia, a vítima tinha passagens por roubo, receptação, homicídio e tráfico de droga. A última prisão ocorreu em 2011, por trafico de drogas, após investigadores da Polícia Civil realizarem busca e apreensão em sua residência. Na época, os policiais encontraram, maconha, crack e um veículo.

Há possibilidade de o crime ter relação com o narcotráfico. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.