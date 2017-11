"Busca implacável" Homem invade posto de saúde armado para matar esposa após espancá-la "Chegou a agredir a própria irmã e ameaçar enfermeiros"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Carlos Paredes Soares (29), foi preso após espancar a esposa, de 28 anos e invadir o hospital para onde ela foi socorrida para matá-la, na quinta-feira (2), em Bonito - a 257 quilômetros de Campo Grande.

Segundo laudo policial, a mulher foi encontrada ferida pela cunhada, com vários ematomas e ferimentos, ela foi socorrida, mas precisou fugir depois que o marido invadiu a enfermaria com uma faca. O suspeito ainda feriu a própria irmã e tentou esfaquear um funcionário.

Em depoimento a vítima explicou que o marido a trancou no banheiro e a espancou. Ela conseguiu escapar e se escondeu na casa de vizinhos até ser socorrida pela irmã do agressor. Com o depoimento, os policiais deixaram o hospital para realizar buscas pelo autor, mas neste tempo o homem invadiu a unidade com uma faca na mão.

Ao entrar na unidade de saúde, afirmando que mataria a mulher, Carlos ameaçou duas enfermeiras para conseguir entrar onde ela estava. Um terceiro funcionário, de 36 anos, interviu na situação e quase foi esfaqueado pelo autor. Nervoso, o homem ainda empurrou a porta da sala de raio x e derrubou a própria irmã, que tentava proteger a cunhada.

Após a quase captura a mulher conseguiu novamente fugir, entrou em um veículo da Funai (Fundação Nacional do Índio) e foi levada pelo motorista até a Delegacia de Polícia da Cidade. Enquanto isso, a Polícia Militar foi novamente chamada pelo hospital e encontrou Carlos sentado no carro, no estacionamento do local, com uma faca na mão e outra no bolso.

Ainda segundo a polícia, após Carlos ser preso foi constatado que a vítima estava em estado de choque quando chegou à delegacia. A cunhada da vítima e irmã de Carlos, por conta da queda, sofreu um ferimento na cabeça e precisou ficar internada em observação. O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa (violência doméstica), ameaça e lesão corporal culposa.