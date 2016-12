Covardia Homens teriam espancado outras vítimas antes de matar o ambulante no metrô "Os assassinos foream identificados"

Foto: Reprodução/Brasil 247

A polícia de São Paulo identificou os dois assassinos de um vendedor ambulante que tentou evitar a agressão a um morador de rua no metrô.

A estação do metrô fica no centro velho de São Paulo, junto ao popular bairro do Brás. As cenas gravadas na noite de domingo (25), pelas câmeras de segurança, começam com uma perseguição. Um travesti passa por baixo da catraca. Corre, seguido por rapazes com roupas iguais: camiseta preta e bermuda branca. Ele conseguiu escapar.

A seguir, quem aparece, fugindo dos mesmos agressores, é um vendedor ambulante. Ele cai e é espancado, com socos e pontapés. Luís Carlos Ruas, conhecido como Índio morreu no hospital. Ele trabalhava há mais de 20 anos na saída de uma passarela de pedestres.

Antes de toda correria e das agressões mostradas nos vídeos, uma terceira pessoa já tinha sido agredida pelos assassinos. Um morador de rua que, no depoimento à polícia, só não soube explicar a razão de tanta violência.

Quem aparece fugindo nas imagens é Raíssa. O travesti conta que, junto com Índio, o ambulante assassinado, tentou defender Edvaldo e teve medo de morrer.

Dona Ivani, que mora no bairro, conta que o ambulante era sinônimo de proteção na região.

O metrô informou que os agentes de segurança prestaram socorro ao ambulante. Segundo a polícia, os agressores já foram identificados. Alípio Rogério Belo dos Santos e Ricardo Nascimento Martins são primos. Para a polícia, que já pediu a prisão preventiva, os dois são considerados foragidos.