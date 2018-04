Ponta Porã Hospital Regional de Ponta Porã registrou mais de 16 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2018

Foram atendidas no Hospital Regional Dr. José de Simone Neto, referência no atendimento da população nos 11 municípios da região sul do estado, mais de 16 mil pessoas apenas no primeiro trimestre de 2018. Neste período, foram realizados atendimentos de baixa e média complexidade nas unidades de internação Clínica Médica, Clínica Ortopédica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Clínica Pediátrica, UTI adulto e Pronto Socorro.

Somente na maternidade, foram atendidas mais de mil gestantes, na Unidade de Terapia Intensiva houveram 130 internações, 600 procedimentos cirúrgicos, 200 atendimentos na clínica pediátrica e, na ortopedia, foram realizados aproximadamente 350 atendimentos neste período.

A diretora Administrativa do Hospital Regional Dr. José de Simone Neto, Patrícia de Oliveira, explicou que Complexo Regulador Estadual (CORE) está favorecendo a organização dos atendimentos.

“Esse alinhamento com a regulação estadual de saúde tem sido realizado pelo Estado junto ao Hospital e Gerir (organização social que administra o Hospital), e isso oportuniza uma organização dos atendimentos e vagas das clínicas que temos dentro do Hospital. Através disso, pudemos disponibilizar um número maior de vagas, favorecendo assim toda a população da microrregião e mais a população flutuante do Paraguai”, explica a diretora.

O serralheiro João Ramão Palermo, acompanhou o seu filho Michael, de 9 meses, durante a internação por mais de 15 dias na clínica pediátrica, e elogiou o atendimento que o filho recebeu. “Só tenho que agradecer a todos que nos atenderam, todos foram muito prestativos, médicos, enfermeiros, técnicos, sem falar na comida muito bem servida aos pacientes e acompanhantes, não faltou nada para nós nesse tempo que passamos aqui. Meu filho recebeu todos os cuidados necessários”, contou.

Na maternidade, as mães também elogiaram o atendimento que receberam durante o parto. Neste trimestre foram realizados 213 partos normais e 142 cesáreas. “Tive meu filho de parto normal no dia 21 de março, fui muito bem atendida e estou ótima, a alimentação é balanceada. O clima aqui na maternidade é bem receptivo”, disse Luciane dos Santos.

Carina Valenzuela realizou uma cesárea e laqueadura no Hospital e avaliou positivamente o atendimento que recebeu. “Fui muito bem atendida, correu tudo bem na cirurgia e na minha recuperação também. Cuidaram bem do meu bebê, as enfermeiras são bem atenciosas e o leito estava bem confortável”, avaliou.

A diretora Patrícia de Oliveira também ressaltou que os atendimentos estão cada vez mais estruturados e qualificados. “Temos medicamentos que proporcionam ao paciente um tratamento mais adequado e imediato, o número de cirurgias ortopédicas também aumentou e agora também estamos com o projeto piloto do atendimento pediátrico no PS, isso só traz benefícios a população”, enfatizou.