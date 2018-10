Congresso HU de Dourados prepara o II Congresso de Ensino e Pesquisa

De 22 a 26 de outubro, a Gerência de Ensino e Pesquisa realiza o II Coenpe (Congresso de Ensino e Pesquisa) do HU (Hospital Universitário) da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Destinado a estudantes de graduação e de pós-graduação, pesquisadores, residentes e profissionais interessados em atualização e divulgação de assuntos em saúde, o evento marca o encerramento das atividades das turmas concluintes das Residências Médica e Multiprofissional.

Nesta segunda edição, o tema é “Compartilhando experiências do cuidar”. O evento contemplará palestras, minicursos, apresentação de trabalhos na forma de pôster e apresentações orais dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos dos Programas de Residência. Os assuntos abordados serão: Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde Indígena, Tanatologia, Tecnologias de Saúde e Pesquisa Clínica.

As inscrições para participação no evento se estendem até o dia 22 de outubro, e está sendo sugerida uma contribuição solidária, na forma de doação de produtos de higiene pessoal. O prazo para submissão de trabalhos (envio de resumos) encerra-se no dia 30 de setembro. Tanto as inscrições quanto o envio de resumos devem ser realizados por meio eletrônico (site e e-mail).

As instruções estão disponíveis do site do evento, no endereço www.coenpe-huufgd.com, onde também constam as demais informações sobre o congresso, como programação, formas de contato e as normas para a submissão dos trabalhos.

As normas

Podem ser inscritos trabalhos resultantes de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso, dissertação e tese. O teor dos trabalhos será de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

Um autor poderá inscrever até dois resumos como autor principal. O autor principal deve, obrigatoriamente, estar inscrito no Congresso.

Os trabalhos enviados deverão estar relacionados à seguinte temática: Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Saúde do Adulto e do Idoso, Saúde da Materno-Infantil, Atenção Cardiovascular, Saúde indígena.

Todos os trabalhos aprovados serão apresentados em forma de pôster (banner). O melhor trabalho de cada eixo temático será premiado com certificado de Menção Honrosa, e o autor será convidado a publicar seu trabalho na Revista Interbio.

Informações e instruções detalhadas sobre o envio de resumos e a formatação dos trabalhos estão disponíveis no site do evento (www.coenpe-huufgd.com).

O evento

O II Coenpe HU de Dourados é resultado do trabalho conjunto das coordenações dos Programas de Residências ofertados pela UFGD no âmbito do Hospital Universitário.

“A realização deste evento valoriza as produções científicas realizadas no Hospital, a maioria trabalhos de conclusão de curso dos residentes. Além disso, é um importante momento de aproximação do Ensino com a área assistencial, trazendo palestras e discussões muito atuais e necessárias para as boas práticas da instituição”, comenta a gerente de Ensino e Pesquisa do HU, Renata Maronna Praça Longhi.

Toda a programação e outras informações estão disponíveis no site do evento (www.coenpe-huufgd.com).