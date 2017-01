Dourados Idoso é morto a paulada e discussão por cerca pode ter causado o crime

Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Um homem de 64 anos, morador no distrito de Itahum, em Dourados, foi assassinado por volta das 21 horas deste domingo (8) com uma paulada na cabeça, quando caminhava pela rua Vicente Lopes de Azambuja, quase esquina com a rua Miranda.

De acordo com o site Dourados News, a causa da morte seria um desentendimento com vizinho por conta de uma cerca instalada na divisa de um terreno de propriedade da vitima.

A vitima teria pedido para o vizinho retirar cerca que estaria atrapalhando a circulação dele, mas o dono disse que não tiraria e caso ele retirasse iria mata-lo.

Na manhã de domingo, José Maria de posse de algumas ferramentas foi até o terreno e retirou a cerca, motivo pelo qual deve ter sido assassinado.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local a vitima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia já identificou o autor do crime, mas o nome está sendo mantido em sigilo para não atrapalhar as investigações.