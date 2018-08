Dourados Inventário turístico entra em fase de finalização

Foto: A. FROTA

A Prefeitura de Dourados, por meio do Departamento de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está finalizando os trabalhos de atualização do Inventário Turístico, edição 2018. Os dados levantados são importantes, constituindo-se uma ferramenta imprescindível para pesquisa, conhecimento, acompanhamento e avaliação da realidade e do potencial turístico de Dourados.

O inventário é um documento a ser utilizado pelo poder público, por estudantes, pesquisadores, empreendedores e imprensa a fim de obter subsídios para estudo, planejamento turístico e investimento.

“O trabalho teve início em maio e será concluído no final deste mês. O inventário nos permite conhecer as características e a dimensão da oferta turística do município, para que possamos embasar nossas ações de planejamento e gestão do turismo”, disse a turismóloga Rejane Delvalle Morinigo.

O inventário é atualizado em três etapas: pesquisa documental, pesquisa de campo e pesquisa exploratória, nas quais foram identificados os atrativos, a acessibilidade, eventos, equipamentos e serviços turísticos, sistemas de comunicação, segurança, médico-hospitalar, infraestrutura turística e de apoio, além de outras informações básicas.

Até o momento foram apurados 28 hotéis, 89 restaurantes, 61 pizzarias, 28 hamburguerias, 62 eventos anuais, 12 agências de viagens, 64 patrimônios tombados, 48 espaços de eventos, 12 pontos de táxi, 50 clínicas médica-odontológicas, 10 empresas rodoviárias, 14 agências postais e cinco emissoras de rádio.