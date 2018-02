Corumbá Iunes e Rose Modesto entregam 224 unidades habitacionais do Corumbella II

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, e a vice-governadora do Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, entregaram nesta sexta-feira, 09 de fevereiro, as 224 unidades habitacionais do conjunto Corumbella II, construído pela Prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica Federal e a Vale, no bairro Guató.

No residencial foram investidos R$ 4.971.927,16 (quatro milhões, novecentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) do Fundo de Amparo Residencial da Caixa e R$ 1.285.346,95 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) em recursos próprios do Município.

As casas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Todas as unidades foram entregues com piso, forro e ligadas à rede de esgoto. Das 224 casas, sete possuem adaptação para pessoas com deficiência física. O conjunto habitacional faz parte do programa Minha Casa Minha Vida.

“Estamos todos muito felizes porque estamos recebendo um presente maravilhoso, que é a nossa casa. Quero agradecer ao Marcelo Iunes, uma pessoa muito generosa. E digo isso não porque ele é prefeito agora. Talvez ele nem se lembre de mim, mas todas as diversas vezes que precisei, ele estava sempre pronto a me ajudar”, afirmou Maricelma Rocha Merízio, que representou os beneficiários na solenidade.

Representando a Caixa Econômica Federal, o superintendente Evandro Narciso destacou o trabalho realizado pela Prefeitura. “Nós da Caixa estamos muito felizes de estar aqui participando desse momento importante. Em um curto espaço de tempo estamos aqui entregando mais de 400 unidades em Corumbá. Isso é fruto de um trabalho que não começou agora, que vem se construindo há algum tempo e se intensificou muito nesse governo”, frisou.

O superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul também ressaltou a importância de deixar a prestação em dia e de conservar o imóvel. “Vocês vão pagar uma prestação muito pequena em relação ao valor que este imóvel realmente tem. Então, é importante que paguem essa prestação, que volta para o fundo de arrendamento residencial para que ele possa financiar mais casas para outras famílias. Pedimos também que vocês não vendam, não doem, não emprestem porque isso é um bem maior dado a vocês”, alertou.“Quem ganha com a união de esforços é a população”, afirmou o prefeito de Corumbá, que fez um agradecimento especial ao governador Reinaldo Azambuja pelas ações diversas desenvolvidas na cidade, inclusive no projeto para construção de mais mil unidades habitacionais na cidade. De acordo com o chefe do Executivo municipal, a Prefeitura está trabalhando para iniciar as obras ainda neste ano.

“Reinaldo (Azambuja) é um grande parceiro do município de Corumbá, além de nos ter ajudado na entrega dos 200 apartamentos há um mês e meio, dessas 224 casas agora e mais 840 apartamentos que serão entregues no mês que vem, temos uma programação para pelo menos 1 mil casas. O nosso governador, além de nos proporcionar isso, também já deu ordem de serviço para 102 quadras serem recapeadas, trabalho que já começou”, enumerou Marcelo.

“O governador também abriu a licitação para asfaltamento do bairro Padre Ernesto Sassida, onde as casas foram entregues bem diferentes dessas aqui. Lá não tinha esgoto, não tem asfalto, dentro das casas não tinha reboco, não tinha piso, não tinha forro. Aqui não, estamos dando uma casa digna para vocês morarem. Tem asfalto, rede de esgoto, piso, forro, toda pintada. E isso tudo fizemos pensando em vocês”, reforçou o prefeito.

Representando o governador Reinaldo, a vice-governadora Rose Modesto também ressaltou a importância do trabalho conjunto e da sintonia entre os poderes institucionais. Essa parceria com a Caixa, com as prefeituras e o Governo do Estado tem sido fundamental. Estou sinceramente muito feliz de poder voltar a Corumbá representando nosso governador Reinaldo, em uma agenda tão importante como essa”, afirmou.

Presidente da Câmara de Vereadores, Evander Vendramini também elogiou a atuação harmoniosa entre Legislativo e Executivo, apontando os bons resultados que chegam para a população corumbaense. “´É isso que realmente importa, que os moradores de nossa cidade sejam beneficiados por tudo isso que estamos trabalhando juntos”, finalizou.