Jardim anuncia aprovação de projetos que visam qualidade de vida

Na noite da terça-feira (06), dois Projetos de Lei que visam contribuir para o desenvolvimento do esporte profissional e da cultura campeira no município de Jardim – MS foram aprovados por 7 dos 11 membros que compõe a bancada do Legislativo Jardinense.

Um dos projetos é a construção de uma Pista de Laço nas dependências do Sindicato Rural de Jardim e o outro a construção de um campo de futebol profissional em parceria com a Associação dos Amigos do Banco do Brasil (AABB). “Este é um projeto antigo, um sonho do jardinense que precisa ser atendido”, destacou o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB).

Para a política pública, a prática de esportes é tratada com um único objetivo: o bem comum de um povo. O que o torna cada dia mais imprescindível para diminuir e solucionar os problemas comuns da sociedade. “Nosso município caminha para a austeridade financeira e a sociedade organizada impulsiona o desenvolvimento econômico, através da cultura campeira, do turismo e da prática do esporte profissional”, destacou Monteiro.

Considerando que os esportes que envolvem o homem do campo são na maioria das vezes realizados nas próprias propriedades rurais, o município de Jardim, irá contribuir para o desenvolvimento e o turismo local, construindo a própria pista para treino e realização de provas.

Para o prefeito, será mais um local para praticar as provas de laço, vai incentivar mais pessoas a competirem e nos campeonatos pelo estado, divulgar o nome do nosso município, sem contar que irá proporcionar aos jovens a prática de esportes, integrando um grupo e participando de atividades saudáveis. “Quero agradecer aos vereadores que compreendem a importância da prática esportiva para o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável e para o fomento do turismo do nosso município”, complementa o prefeito.