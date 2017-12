Jardim convida a todos para o melhor Réveillon da Serra da Bodoquena

Para quem gosta de curtir a festa da virada de ano rodeado de belezas naturais, Jardim é a opção certa para passar o Réveillon 2018. Localizado na região sudoeste do MS, a 238 km da capital Campo Grande, o município pertence a Serra da Bodoquena, um destino procurado por muitos turistas que vêm de vários lugares para prestigiar essa linda cidade que tem uma natureza encantadora.

Na noite de réveillon, Jardim irá realizar uma grande festa na Praça do Encontro, com entrada franca. As atrações iniciam no final da tarde, com Sunset Eletrônico e show com a dupla Conrado e Aleksandro. Na virada, a tradicional queima de fogos e show pirotécnico. Dando sequência, a banda Marca Registrada subirá ao palco proporcionando muita alegria e diversão, com os mais variados ritmos musicais. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim - MS.

De acordo com o prefeito Guilherme Monteiro, a prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento realizaram diversas reuniões para a organização deste evento, contando com os órgãos municipais e estaduais, visando priorizar a estrutura adequada, policiamento e segurança para o local, para que possa atrair todos os públicos.

Então, nada de deixar tudo para a última hora. Quem não mora na cidade, planeje já sua viagem de réveillon para Jardim.

Jardim espera por você nesta festa da virada. Não se esqueça de trazer energias positivas para entrar 2018 com o pé direito.

Confira a Programação do Evento:

Local: Praça do Encontro - Jardim - MS

18:30 - Sunset Eletrônico com Dj's Lori e Zagallo

22:30 - Show com a Dupla Conrado e Aleksandro

00:00 - Queima de fogos e show pirotécnico

00:20 - Show com a Banda Marca Registrada