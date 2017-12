Jardinenses recebem doação de equipamentos para portadores de necessidades especiais

Na última sexta-feira (22), a Prefeitura Municipal de Jardim, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de 05 cadeiras de rodas, 05 cadeiras de banhos e 01 muleta canadense para portadores de necessidades especiais. As distribuições foram feitas através de uma parceria entre o município, secretaria de saúde e o CER/APAE – Centro Especializado de Reabilitação.

A Secretária de Saúde, Marcelly Trindade Freitas explicou o procedimento para que as pessoas necessitadas possam ser beneficiadas. “O paciente que necessitar deste tipo de equipamento deve procurar a fisioterapeuta do Centro de Especialidades Médicas do Município – CEM ou a terapeuta ocupacional do NASF. É feita uma avaliação, e posteriormente os órgãos repassam a demanda ao CER APAE, que disponibiliza os materiais para a Secretaria de Saúde do Município. Os materiais são todos confeccionados sob medida”, disse.

O prefeito Guilherme Monteiro destacou a importância da parceria firmada entre o município e o CER. “Estou muito satisfeito em poder auxiliar as famílias que necessitam destes equipamentos. É mais um benefício para atender as pessoas mais humildes e necessitadas do nosso município”, destacou o gestor.