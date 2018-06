Coxim Jovem com mandado de busca e apreensão é preso em município de MS "Preso no Centro do município"

Por: Tero Queiroz 29/06/2018 às 08:13

Foto: Reprodução/Força Tática O jovem Tiago Juliano da Silva, de 25 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (28), em Coxim. A prisão foi efetuada pela Força Tática da Polícia Militar, na avenida Filinto Müller, região central da cidade. A abordagem era de rotina, mas ele demostrou nervosismo. Ao pesquisar a situação do jovem, os policiais descobriram o mandado de prisão. O mandado foi expedido pela comarca de alto Garças, no Mato Grosso, há mais de dois anos e até hoje não tinha sido cumprido. Silva foi levado para a delegacia de Polícia Civil e deve ser encaminhado para o Estabelecimento Penal Masculino. (Com Edição MS). *Fonte: Sheila Forato