Interior Jovem morre em acidente envolvendo motocicleta e Fusca

Foto: Reprodução

Um jovem brasileiro de 18 anos morreu na noite deste domingo (26) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A motocicleta em que ele estava colidiu com um veículo VW/Fusca.

Segundo informações do site Porã News, Lauro Rodrigues Cáceres Gomes, estava em uma motocicleta Honda Titan, com placas de São Paulo, conduzida por Jared Mendonza. O acidente aconteceu por volta das 21 horas, na esquina da rua Teniente Herreno, no Centro da cidade.

Com o impacto da batida, o Fusca ficou sem uma das rodas. Lauro foi socorrido, mas chegou já morto no hospital. O condutor da moto, Jared está internado, mas não corre risco de morte.

O motorista do Fusca de 35 anos não teve ferimentos graves. Policiais estiveram no local para atender a ocorrência e realizar a perícia.