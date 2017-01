Cidade Jovem procura por pai que não vê desde criança em Coxim

Foto: Reprodução

A jovem Jéssica Rodrigues do Nascimento Souza, que mora em Uberaba (MG), procura pelo pai que ficou na terra do Pé-de-Cedro quando ela se mudou daqui, ainda criança.

Ela tem utilizado as redes sociais para conseguir encontrar Osvaldo Ferreira do Nascimento Souza. Nesta segunda-feira (23), ela postou as informações no grupo Classificados Coxim.

Segundo Jéssica, ela não vê o pai desde criança. Dentre as informações postadas está o nome da mãe, que é Vilma Rodrigues de Souza.

Jéssica informou ainda os nomes dos avós Osvaldo José de Souza e Neri Ferreira do Nascimento (paternos) e Antônio Rodrigues de Souza e Maria Anita de Souza (maternos).

Quem tiver informações de Osvaldo Ferreira do Nascimento Souza pode entrar em contato com a filha por meio do perfil no Facebook Yasmin Gonçalves Jéssica Souzza.