Paranaíba Latasa receberá currículos através do site na Internet

Por: Redação com assessoria

As pessoas interessadas em trabalhar na Latasa Reciclagem deverão enviar seus currículos para o site da empresa www.latasa.ind.br , informou o diretor executivo da empresa, Mario Fernandez. Durante a solenidade que marcou o inicio dos testes operacionais da planta em Paranaiba, o empresário destacou os investimentos próprios da ordem de R$ 35 milhões que estão sendo feitos em Paranaíba, na nova fábrica da empresa pertencente ao grupo Recicla BR

A solenidade contou com a participação do senador Pedro Chaves, da vice governadora Rose Modesto, do presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi e dos deputados estaduais, Eduardo Rocha e Rinaldo Modesto. Quatro grandes fornos já estão instalados na unidade industrial localizada na BR 158.

Aproximadamente 100 empregos diretos e 400 indiretos serão gerados quando a empresa entrar em operação, nos próximos 120 dias. Lider nacional em reciclagem de alumínio, a Latasa deverá coletar latinhas de cerveja, refrigerantes em toda região centro oeste.