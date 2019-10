Medição mostra fluxo de 20 mil carros/dia na Coronel Ponciano

Rua Coronel Ponciano é hoje uma das vias mais movimentadas de Dourados Foto: A. Frota

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) concluiu nesta semana a pesquisa do fluxo de veículos na Rua Coronel Ponciano. Os números obtidos serão utilizados no desenvolvimento do projeto de duplicação da via, já em andamento e que envolve as secretarias de Obras, Planejamento e Agetran.

De acordo com a pesquisa, no período compreendido das 6h às 18h, passam diariamente por aquela rua 19.500 veículos, em média, com picos nos períodos matutino e vespertino. Pela manhã os números atingem a marca de 6.280 veículos, enquanto no final de tarde/início da noite esse número chega a 13.188 veículos.

BICICLETAS

A mesma pesquisa mostra ainda o movimento de bicicletas pela Coronel Ponciano. Durante o dia, entre 6h e 18h, passam por lá, em média, 1.450 ciclistas, sendo que a cada minuto passam mais de dois ciclistas. O horário de maior fluxo de ciclistas ocorre entre 17h e 18h30, com a média de 216 ciclistas neste período.

Outro número apurado mostra que durante todo o dia, usam a Coronel Ponciano, simultaneamente, 30 ciclistas, ou seja, a qualquer horário sempre há a utilização da rua por pessoas usando este meio de transporte.

CONVERSÕES

Um dado importante da pesquisa diz respeito à questão das conversões à esquerda. É quando os veículos param junto à faixa dupla, no centro da pista, para convergirem a rua à esquerda e é preciso cruzar o sentido contrário. Nesses locais, essas manobras são o principal fator de acidentes, inclusive alguns que tiveram vítimas fatais. Ainda assim, essa manobra acontece um número reduzido de vezes, chegando a cinco minutos o intervalo entre uma e outra, porém sempre com alto grau de periculosidade.

Segundo o diretor presidente da Agetran, Carlos Fábio Selhorst dos Santos, “esse levantamento é fundamental para dar subsídios ao projeto de duplicação, com informações que certamente serão utilizadas pelas equipes que fazem o projeto”.

“A prefeita Délia Razuk desde o início das tratativas do projeto pediu que esse trabalho fosse executado pela Agetran o mais rápido possível; conseguimos agilizar e já estamos com esses números oficiais disponibilizados aos projetistas”, completou.