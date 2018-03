Médico de Dourados cria projeto para atender população de graça Há 36 anos trabalhando como médico, ele disse que não quer nada em troca, apenas retribuir à população a tudo o que conseguiu até hoje.

Foto: Karol Chicoski/94FM

Diante de uma saúde que necessita de melhorias em Dourados, o Dr. Luiz Machado, de 68 anos, criou um projeto solidário para atender a população.

Depois de escutar a notícia sobre a falta de médicos no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na semana passada, o Dr. se colocou à disposição da prefeitura para ver se pode atender locais da cidade que não têm médico suficiente, não apenas no Samu, mas em outros lugares que precisam urgentemente de profissionais.

“Como aposentado, eu tenho tempo disponível e poderia atender a população, principalmente onde existe mais necessidade”, disse ele na manhã desta segunda-feira (19) no estúdio da 94FM, durante conversa ao vivo no programa Marçal Filho. Há 36 anos trabalhando como médico, ele disse que não quer nada em troca dessa ação, apenas retribuir à população a tudo o que conseguiu até hoje. “Eu vim de família pobre, com dificuldades. Acho que Deus me deu muito e eu tenho que retribuir”, disse.

Além dessa ação solidária que precisa da autorização da prefeitura, o Dr. Luiz Machado tem outro projeto, que deve começar a atuar a partir de maio, onde ele, suas duas filhas, os dois genros e alguns colegas de profissão, irão atender em instituições.

Hoje em dia, o Dr. já visita as casas das pessoas que necessitam de atendimento. Ele vai até a residência, direciona e orienta o paciente na questão do tratamento médico.