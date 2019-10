ACIDENTE Morador da zona rural perde controle de direção, capota carro e morre O condutor seguia ao sentido Nova Andradina/Taquarussu, quando ocorreu acidente na manhã de hoje, no Km 56 da BR-473

Vítima já foi encontrada morta dentro de carro em posição de capotagem Foto: (Foto: Acácio Gomes / Nova News)

Carlos Alberto Redigolo, 56 anos, morreu após capotar o carro que conduzia, na manhã desta quarta-feira (16), no Km 56 da BR-473, em Taquarussu, distante 332 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima dirigia um Ford Fiesta prata, quando por algum motivo que ainda será investigado, perdeu o controle da direção próximo a uma curva, saiu da pista e capotou. Carlos Alberto morador da zona rural morreu no local.

Ainda de acordo com registro policial, foi constatado pela equipe policial que nenhum outro veículo havia se envolvido no acidente. O condutor seguia ao sentido Nova Andradina/Taquarussu. O carro parou numa área de plantio em posição de capotagem. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.