Luto Morre Airton Stropa; Juiz e ex-diretor da Agepen em MS "O corpo será velado em Dourados"

Ele estava internado na Capital paulista desde a semana passada e passou por complicações após cirurgia. Foto: Reprodução/Web

Ex-diretor da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e juiz aposentado, Ailton Stropa Garcia (62), morreu em São Paulo na manhã de hoje, quarta-feira (20/6).

Stropa estava internado na Capital paulista desde a semana passada e passou por complicações após cirurgia.

Informou os familiares que o corpo de Airton será transladado para Dourados e o velório ocorrerá na 1ª Igreja Batista, no cruzamento das ruas João Cândido Câmara e Cuiabá em Dourados.

Stropa comandou a Agência entre abril de 2015 e janeiro de 2017, quatro dias depois de deflagrada a Operação Girve, que apurava supostas ilegalidades cometidas durante a realização do Curso de Treinamento para Intervenção Rápida, Contenção, Vigilância e Escolta do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Girve).

O juiz aposentado também tentou carreira na política ao se candidatar, em 2014, ao cargo de deputado federal pelo (DEM). No pleito, ele conseguiu 7.196 votos, ou 0,56% dos válidos.