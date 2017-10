Tragédia Motociclista morto em acidente teve o corpo dilacerado O motorista, que ficou preso às ferragens, foi retirado pelos bombeiros. Ele estava acompanhado do pai, Isaque Oliveira do Espírito Santo, de 80 anos e Luciana Nogueira, de 37.

Foto: Reginaldo Rodrigues

O assentado Célio Roberto dos Santosmorreu de forma trágica quando a motocicleta que conduzia bateu frontalmente com a Hilux prata, de placa QPJ-5772 (de Rondonópolis - MT) na MS-162, saída para Maracaju, conduzida pelo medico João Fidélis do Espirito Santos, de 56 anos. O choque foi tão violento que o corpo de Célio, morador no Assentamento Geraldo Garcia, ficou dilacerado, teve a cabeça arrancada que acabou dentro da cabine da caminhonete, numa cena chocante até mesmo para os policiais que atenderam a ocorrência.

O motorista, que ficou preso às ferragens, foi retirado pelos bombeiros. Ele estava acompanhado do pai, Isaque Oliveira do Espírito Santo, de 80 anos e Luciana Nogueira, de 37. Ambos foram levados para atendimento médico no Hospital Elmiria Silvério Barbosa. Conforme relato de testemunhas, pouco antes do acidente o motociclista estaria ingerindo bebida alcoólica num bar às margens da rodovia.

Célio subiu na sua motocicleta e saiu em direção ao centro de Sidrolândia. Teria invadido a pista contrária da MS-162, quando acabou batendo de frente com a caminhonete que seguia no sentido Maracaju. O choque foi tão violento que a Hilux, com três ocupantes, saiu da pista e capotou. A moto ficou destruída ao ponto dos policiais não conseguirem identificar seu modelo.