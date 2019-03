TRÊS LAGOAS Motorista morre após colidir F-400 com caminhão na BR-158 em MS As causas do acidente ainda serão investigadas

Por: TERO QUEIROZ 11/03/2019 às 08:26

Caminhonete ficou com lateral e cabine destruída após a colisão Foto: Reprodução/Rádio Caçula Reginaldo Aparecido Marçal de Lima, de 35 anos, morreu após bater a F-4000 que conduzia contra um caminhão, na tarde de ontem (10), no Km 256 da BR-158, em Três Lagoas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia de Três Lagoas para Selvíria, quando, na altura do quilômetro 158, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com caminhão Mercedes-Benz, que vinha na direção contrária. De acordo com o registro, o motorista do caminhão, identificado como Maurílio Batista da Silva, relatou que ao perceber o veículo vindo em sua direção, reduziu a velocidade e manobrou o caminhão para a direita, mas não conseguiu evitar a colisão. Após a batida, Reginaldo reclamando de falta de ar ainda conseguiu sair do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima perdeu a consciência e não resistiu. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac).