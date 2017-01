Corumbá Muitos outros bairros receberão recuperação asfáltica, garante Ruiter

Foto: Renê Marcio Carneiro

As obras de reperfilamento asfáltico iniciadas na manhã desta segunda-feira, 23 de janeiro, no bairro Generoso, são apenas o primeiro passo no sentido de melhorar a infraestrutura urbana de Corumbá nos próximos anos. Foi o que garantiu o prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, que acompanhou o início dos trabalhos juntamente com secretários municipais, demais integrantes da equipe de governo e técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra).

“Optamos por começar pelo bairro Generoso devido à sua grande população e porque foi apontado pelos técnicos do Município como prioritário para o serviço de recuperação asfáltica, mas muitos outros bairros receberão este benefício”, salientou o prefeito. Ele explicou que está analisando com os técnicos da Seinfra e planejando os próximos passos para dar sequência ao trabalho, e que novas etapas serão lançadas a cada mês.

Ruiter enfatizou ainda que as obras de recuperação asfáltica serão realizadas de forma contínua ao longo de sua gestão, já que este é um desejo de moradores de diversos bairros. “A previsão é anunciar outros dois bairros já nos meses de fevereiro e março que receberão esse tipo de serviço, dotando a cidade de uma melhor infraestrutura para circulação das pessoas e, portanto, melhorando a qualidade de vida dos corumbaenses”, acrescentou Ruiter.

Reperfilamento

O reperfilamento asfáltico é um processo que consiste no aquecimento e retirada da superfície do pavimento velho, corrigindo a sua forma e recompactando-o. Esse procedimento aumenta a vida útil do pavimento, prevenindo o surgimento de buracos e diminuindo assim a necessidade de operações tapa-buracos.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ricardo Campos Ametlla, nesta etapa do trabalho, serão reperfilados 1.050 metros lineares, o equivalente a sete quadras, ou 9 mil metros quadrados, com investimento de R$ 230 mil, com recursos próprios do Município.