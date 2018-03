Nova Andradina Mulher é expulsa de casa e perseguida pelo esposo com uma faca 'O autor estava embriagado'

A vítima uma mulher de 58 anos. Após ser expulsa de casa, ainda foi perseguida pelo marido com uma faca.

Segundo as informações do registro, a Polícia Militar realizava policiamento no Posto Tigrão em Nova Andradina, cidade distante 296 quilômetros de Campo Grande. Quando, por volta das 23h de ontem, domingo (25), a polícia foi solicitada pela vítima, que segundo registro, ao chegarem no local foi constatado que a vítima estava visivelmente abalada, apresentando medo e assustada.

Questionada sobre o que teria ocorrido, a mulher disse aos policiais que o seu companheiro estando sob estado de embriaguez a expulsou de casa e ainda estava perseguindo com uma faca na cintura. Ela disse que pediu socorro devido ao receio do que o autor poderia fazer.

Mesmo antes da equipe se mobilizar em diligências a fim de averiguar os fatos, o autor apareceu no local procurando pela vítima portando uma faca de 28 centímetros em sua cintura e com escoriações pelo corpo provenientes de possível luta corporal com a mulher.

O acusado, de 41 anos, foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a faca que foi apreendida, para as providências cabíveis. O caso será encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).