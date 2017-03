Carnaíba Multidão no Carnaíba confirma apelo turístico e cultural no Bolsão

As quatro noites e a matiné, com a presença maciça de publico e impressionante fôlego dos foliões, confirmaram o Carnaíba como uma das maiores e mais empolgadas festas carnavalescas de Mato Grosso do Sul. Depois de vários anos impedida de realizar o carnaval por determinação do Ministério Publico, a Prefeitura de Paranaíba conseguiu vencer obstáculos e devolveu ao povo esse que é um de seus patrimônios culturais mais expressivos, além de constituir ingrediente irresistível de atração turística.

A cidade recebeu visitantes de municípios próximos do Bolsão sulmatogrossense e do interior de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, que já conhecem o tamanho e a força da animação dessa folia. Calcula-se que mais de 20 mil pessoas tomaram todos os espaços da praça do Carnaíba, único local coberto no Estado para esse tipo de evento aberto ao publico.

Na homenagem aos 40 anos de Mato Grosso do Sul, o tema reforçou o apelo do amor à terra. Com decoração criativa e condições de mobilidade e segurança, o local recebeu atrações como a Banda Brillhus, de Jales (SP), Bloco Tequiloucos, Conrado & Alexandre, MC Joãozinho - intérprete de sucessos como o hit “Baile de Favela” - e a dupla Anne & Lorena. Blocos se misturaram às famílias de paranaibenses e visitantes para celebrar a alegria na mais vibrante e concorrida festa popular do Brasil.

Para que o carnaval fosse realizado a comunidade teve a seu favor um incansável esforço administrativo, operacional e financeiro envolvendo o prefeito Ronaldo Miziara (PSDB), o vice-prefeito Cesinha Leal (PSB) e governador Reinaldo Azambuja (PSDB). A Prefeitura teve que cumprir exigências do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que constavam como demandas acumuladas há anos, o governo assumiu parte das despesas, enquanto o prefeito e o vice se encarregaram de completar o restante das providências.

“Foi muito gratificante resgatar o Carnaíba, uma das exigências que a população me apresentou entre suas prioridades”, disse Ronaldo Miziara. “E só alcançamos este saldo extremamente positivo graças à participação e à presença da comunidade e dos parceiros: governo estadual, comerciantes, órgãos de segurança e de serviços, equipes de apoio, profissionais de várias áreas. Foi um grande e vitorioso mutirão”, comemorou o prefeito.

Além de confirmar que é uma festa consagrada pela comunidade, o Carnaíba 2017 abriu oportunidades de renda para o comércio e centenas de pessoas que atuam nas áreas de pequenas economias, entre as quais os vendedores ambulantes. Juntamente com o carnaval, o município oferece outros fortíssimos ingredientes para o turismo, como um parque aquático com infraestrutura decamping, esporte e outras diversões, entre elas o banho nas águas cristalinas do Rio Paranaíba.