RIO PARAGUAI Nível do rio Paraguai cai e muda cenário na região do Pantanal de MS De acordo com a Embrapa Pantanal vários fatores contribuem para que o rio fique baixo, como a redução de 25 a 30 % no volume das chuvas, aliada às altas temperaturas.

ilha que surgiu com a seca no rio Paraguai em MS Foto: TV Morena/Reprodução

Às margens da BR-262, animais convivem com a seca que atinge fortemente o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Na busca por alimentos, os bichos atravessam de um lado para outro das rodovias, e alguns acabam sendo atropelados, como um jacaré de mais de dois metros.

A seca atinge o principal rio da região, o Paraguai. Perto do sistema de captação de água de Corumbá é possível ver bem como o nível do rio está baixo. Nos pilares da estrutura as marcas da altura da água já alcançou as de outras épocas, onde a água encobria agora são as plantas que dominam, o que causa preocupação para os pescadores e outras pessoas que usam o rio. Barcos acabam sofrendo avarias.

A poucos metros do Porto Geral de Corumbá, já dá para perceber as consequências do baixo nível do rio, praias se formaram ao longo do trecho do rio, são pequenas ilhas, em muitos pontos é possível andar cerca de 100 metros com água batendo na perna.

Ao navegar pelo rio Paraguai nota-se bem os efeitos da mudança de nível. De acordo com a Embrapa Pantanal vários fatores contribuem para que o rio fique baixo, como a redução de 25 a 30 % no volume das chuvas, aliada às altas temperaturas, que estão 4 graus acima da média, o que acaba aumentando a evaporação da água e contribuindo para a forte estiagem que atinge a região esse ano.