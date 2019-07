CORUMBÁ Obra de prefeito: Corumbá ganha sua Operação Coffee Break

A Operação Coffee Break lançada em Campo Grande movimentou diversas instituições para apurar irregularidades denunciadas na esfera político-administrativa do Município. Mas não é só a capital do Estado que protagonizou um feito desse tipo – Corumbá, a bela e hospitaleira “cidade branca” também em sua versão da “pausa para o café” (que é a tradução do inglês coffee break).

Em terras corumbaenses a Operação Coffee Break trata somente de uma iniciativa do prefeito Marcelo Iunes (PSDB) para ilustrar a sortida prateleira de trapalhadas e deslizes do seu mandato.

O Diário Oficia Eletrônico 9.935, do último dia 4 de julho, à página 139, traz o Aviso de Resultado de Licitação informando que a Malo Alimentação e Serviços Ltda venceu o pregão presencial 045/2019, processo 43.897 (de 2018). Um resultado que garante à empresa um repasse de R$ 207 mil 100,00 para fornecer o coffe break dos eventos da Secretaria Municipal de Saúde.

Os termos dos serviços – como prazo de duração do contrato, tipos de produtos ou a quantidade de eventos - não estão especificados nesse aviso. O que se sabe, porém, é que a Prefeitura local não tem qualquer problema de crise financeira, embora os seus funcionários reclamem da política salarial, o povo protesta contra o caótico quadro dos serviços de saúde publica, as ruas estão em grande parte intransitáveis e o Ministério Publico já faz coleção de denúncias contra práticas suspeitas do prefeito.

Entre essas e outras, resta saber quantos corumbaenses querem continuar provando o amargo do cafezinho que o seu prefeito vem preparando desde que assumiu. Detalhe: ele quer que o eleitor lhe conceda mais quatro anos de poder. Na bandeja.