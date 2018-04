Dourados Obras avançam em Dourados onde Governo do Estado investe mais de meio bilhão de reais Apesar do recente período de chuvas, cronograma pactuado com as empresas que trabalham na revitalização do Centro está adiantado e obras seguem em vários pontos da cidade.

Foto: Edemir Rodrigues

Dourados tem recebido do Governo do Estado investimentos que ultrapassam meio bilhão de reais. São R$ 527,2 milhões empregados nos atendimentos em saúde, educação, segurança, habitação e em recursos para infraestrutura que transformaram a cidade em um canteiro de obras.

Desde o início deste ano, pelo menos dez frentes de melhorias urbanas são executadas simultaneamente pela gestão estadual. As mais emblemáticas delas estão em andamento, com a revitalização do quadrilátero formado pelas principais avenidas. Após o período de chuvas, as obras seguem em ritmo acelerado com execução à frente do cronograma pactuado com as empresas.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), na avenida Weimar Torres o percentual de execução está acima de 29%, quando o previsto era 27.66%. Já na Joaquim Teixeira, na qual a previsão era 16,67% de conclusão, aos trabalhos no início deste mês de abril já superavam os 30% executados. Na avenida Marcelino Pires, onde o previsto era 13,88% o percentual de execução no mesmo período é de 16%.

Padrão técnico de qualidade

Nessas três avenidas, equipes trabalham primeiro corrigindo os desníveis no pavimento atual com o serviço de tapa-buraco. Conforme a Agesul, o acerto da base é feito para aumentar a durabilidade do recapeamento. Na sequência é realizado o pavimento rígido de concreto nos locais onde há pontos de ônibus, como ocorre na Marcelino Pires onde o trabalho é diferenciado justamente por se tratar de um corredor de transporte coletivo. O trabalho está é executado em parceria com a Agetran de Dourados. Somente após a conclusão dessas etapas é que o asfalto novo será colocado nas avenidas.

“Todo mundo que entra em Dourados passa pela avenida Marcelino Pires e ela também é de suma importância para a atividade comercial da cidade. O recapeamento é algo aguardado há muito tempo pelos comerciantes e por toda a população, é uma obra muito importante”, comenta o empresário Nelson Eduardo Brant.

“O recapeamento da Marcelino Pires é de suma importância não só para o comércio e sim para toda Dourados. A avenida é uma via de acesso da entrada da cidade, é o nosso cartão de visita. E Dourados é uma cidade polo que integra 33 municípios.

Parabéns por essa iniciativa, que nós precisamos muito e há muito tempo estávamos esperando por essa ação aqui”, completa o empresário Laércio Pereira.Além da região central, vários bairros estão recebendo melhorias com obras de drenagem e pavimentação – entre eles o Dioclécio Artuzi e Universitário. As melhorias incluem recursos estaduais em contrapartida a emendas parlamentares.

Também foi feito no município o serviço de tapa-buraco em diversas vias, em trabalho executado pela Prefeitura com recursos estaduais repassados por meio de convênio.

Emblemática para a população, a praça Antônio Alves Duarte, conhecida como Praça do Transbordo, também está em processo de revitalização – por meio da parceria via emenda parlamentar com contrapartida estadual. O local que estava abandonado há anos e gerando preocupação em relação à segurança de quem utilizava o espaço está sendo totalmente revitalizado.

Fomento à indústria

A revitalização do Núcleo Industrial de Dourados, executada pelo Governo do Estado com R$ 9,9 milhões do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), aumentou a competitividade das empresas fomentando a geração de emprego e renda.

Lançada em setembro de 2016, as obras do Núcleo Industrial da maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul foram concluídas em pouco mais de um ano. Os serviços contemplaram um trecho de 66.521 metros quadrados de pavimentação e 3.770 metros de drenagem de águas pluviais, que colocaram fim aos problemas enfrentados pelos mais de três mil trabalhadores e investidores de 12 empresas da região.

Delegacia de Atendimento à Mulher

Entregue no ano passado, a sede própria da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados conta com uma estrutura de 466,14 m² construída com recursos de emenda parlamentar e recursos do Estado para aquisição de móveis e estruturação. O investimento foi executado com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento oferecido às mulheres vítimas de violência, num amplo espaço físico, onde elas podem ser acolhidas de forma humanizada e especializada.

Mil novas vagas em escolas

Além de investir milhões em recursos para reforma das escolas da rede estadual com adequações na infraestrutura e construção de quadras poliesportivas, o Governo do Estado construiu modernas unidades em Dourados. O distrito de Indápolis recebeu a escola Joaquim Vaz de Oliveira. Junto com a EE Rita Angelina Barbosa Silveira, construída no bairro Estrela Porã, o governo criou mil novas vagas no município, além de construir um Centro de Educação Profissional.

Polo Regional de Saúde

Estratégico no amplo projeto de reestruturação da Saúde em MS, Dourados tem recebido do Governo do Estado investimentos para ampliar o atendimento de média e alta complexidade, além de repasses que somam R$ 65,7 milhões para manutenção de atendimentos em diversas áreas.

Totalmente reformado e equipado pelo Governo do Estado, o hospital deverá retomar em breve o funcionamento com capacidade para realizar mais de 200 cirurgias por mês, suprindo uma demanda reprimida. Em 2016, foram realizadas pela Caravana da Saúde 71.826 consultas e 28.138 cirurgias atendendo a população dos 11 municípios que compõem a microrregião de Dourados. Depois disso, o município recebeu ainda equipamentos de tomografia, raio-x computadorizado e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Vida; o aparelhamento do Hospital Regional; a habilitação de 10 leitos de UTI adulto no Hospital da Vida; e recursos para a UTI do Hospital Evangélico.

Por meio de parceria com a União, está em andamento o processo de licitação para construção do Hospital Regional de Dourados, cujo projeto de engenharia já foi aprovado pelo Ministério da Saúde. A obra será feita com recursos federais e estaduais e, somente na primeira etapa, os investimentos chegam a R$ 27,2 milhões.

Em fase de análise de projeto pela Caixa Econômica Federal (CEF), o Centro de Diagnóstico de Dourados deverá contar com R$ 3,4 milhões de emenda parlamentar e R$ 1,7 milhão de contrapartida do Estado e oferecer de exames simples como hemogramas a ressonância magnética a outros mais avançados. Anexo a sua estrutura e também em fase de análise de projeto, um Centro de Especialidades também deverá ser construído pelo Estado com recursos de emendas e contrapartida para oferecer atendimento especializado à população.

Mais Investimentos

Educação – Garantia de merenda, uniformes e kits escolares para os 17.147 estudantes matriculados nas 23 escolas da rede estadual, mais R$ 4,6 milhões em recursos que estão sendo aplicados na melhoria da infraestrutura da rede de ensino.

Infraestrutura – Além dos investimentos de R$ 206 milhões em saneamento, outros R$ 187,9 milhões estão sendo empregados em obras por toda a cidade, incluindo a revitalização de importantes avenidas do Centro, drenagem e pavimentação em diversos bairros e a revitalização do Núcleo Industrial. Duas novas pontes de concreto foram construídas na zona rural do município, uma com 72m sobre o rio Santa Maria, e outra com 62m de extensão sobre o rio Dourados.

Habitação – R$ 15,8 milhões investidos em 2.580 unidades habitacionais por meio de parcerias com Governo Federal e prefeitura, sendo: 1.266 já entregues; 876 em execução; e outras 438 a serem construídas, com projetos aprovados e recursos previstos.

Segurança – As forças policiais de Dourados receberam 81 viaturas e 15 câmeras para videomonitoramento, além de equipamentos, armamentos e munições. Somente em segurança foram R$ 9,7 milhões em investimentos. Operações de policiamento preventivo têm contado ainda com o helicóptero Harpia prestando suporte aéreo.