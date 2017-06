Dourados “Olhando por Dourados” chega a mais de mil atendimentos

Foto: A. Frota

Lançado no dia 13 de maio, com a proposta de reduzir a demanda de exames oftalmológicos no município, o Programa “Olhando por Dourados” já atendeu 1.034 pacientes. A ação é uma parceria da prefeitura e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), através do Hospital Universitário, e ainda, com o apoio do senador Pedro Chaves.

O atendimento, nestes primeiros 30 dias, acontece no Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão (Jorjão), com previsão de zerar os procedimentos marcados com antecedência. Na sequencia, ou seja, a partir do dia 12 de junho, será iniciada a segunda etapa na Praça da Juventude, no Parque das Nações I.

A coordenação do projeto, representando a Secretaria Municipal de Saúde é do secretário adjunto, Carlos Augusto Ferreira, que destacou o cumprimento da meta e os resultados positivos para o setor. Segundo ele, são pelo menos 5 mil pessoas que saem da fila para exames oftalmológicos. Ele lembra ainda que a possibilidade de programa ser levado também às aldeias e aos distritos.A prefeita Délia Razuk ressalta que essa é mais uma parceria com universidades de Dourados, que não tem medido esforços para contribuir com ações voltadas para a população, além daquilo que já executam na área educacional. Para a prefeita, esse trabalho, de união de força, garante cada vez mais benefícios para o douradense.