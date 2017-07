Onda de assaltos desde o fim de semana e noite passada em Dourados

Região central de Dourados, resultaram em seis vítimas assaltadas em Dourados entre o sábado e a noite de ontem ( 24). Os casos foram todos denunciados no 1º Distrito Policial.

O primeiro registro foi de um comerciante, que afirmou à polícia ter sido surpreendido por dois homens de moto em sua confeitaria, localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres.

Segundo ele, por volta de 17h30 de sábado, estava com mais três funcionários quando os suspeitos invadiram e exigiram a entrega do dinheiro, levando R$ 4 mil do estabelecimento.

Já às 19h30 de domingo, homem de 24 anos, residente em Rio Brilhante caminhava pela avenida Joaquim Teixeira Alves, quando dois homens se aproximaram numa moto e anunciatam o assalto, roubando dele a carteira com documentos pessoais.

Ontem (24), às 19h, uma mulher de 54 anos, residente no Jardim Água Boa, aguardava dentro do carro próximo a uma sorveteira na rua Onofre Pereira de Matos e acabou surpreendida pelo criminoso que, armado com uma faca a abordou. Dela, ele levou carteira com documentos pessoais, aparelho de telefone celular e R$ 400.