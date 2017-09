Susto Ônibus que transportava funcionários da Fibria é incendiado e fica completamente destruído Fogo começou na parte debaixo do veículo e foi percebido pelo motorista

Ônibus que transportava mais de 30 funcionários da Fibria ficou completamente incendiado enquanto seguia para módulo da fábrica localizado nas margens da BR-158, entre os quilômetros 293 e 294, na saída para Brasilândia, por volta das 7h desta segunda-feira (4).

O motorista percebeu que o fogo estava entrando no ônibus e, imediatamente, estacionou no acostamento da rodovia. Segundo ele disse à reportagem, as chamas vinham da parte debaixo do ônibus. Todos os trabalhadores desceram do ônibus e não houve vítima.

Uma equipe da brigada de incêndio da Fibria foi ao local e prestou os primeiros atendimentos de combate ao incêndio. Os bombeiros também foram acionados, ajudaram no rescaldo e fizeram a inspeção para certificar que não ia recomeçar as chamas.