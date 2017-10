PARAÍSO DAS ÁGUAS Operação integrada Divisa Segura III apreende mais de cem quilos de drogas

Por: Redação com assessoria

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deflagrou através do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-FRON) no início da manhã de quinta-feira (19), em cumprimento ao Plano de Operações a Operação Integrada Divisa Segura III do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual.

A operação que conta com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, entre outras forças de segurança, nas primeiras horas já efetuou várias prisões e apreensões. No decorrer de uma abordagem abordagem na barreira policial realizada na BR 060, localizada na região de Paraíso das Águas, foram apreendidos 106 quilos de maconha que estava sendo transportada por um condutor em um veículo Pálio.

As ações estão sendo desencadeadas simultaneamente em sete municípios são eles: Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia e Paranaíba, que fazem divisas com os estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais.

Durante todo o dia estão sendo realizadas atividades de policiamento ostensivo e preventivo, fiscalização de trânsito urbano, pontos de bloqueios em área urbana e rural, cumprimentos de mandados de prisão e de busca e apreensão, fiscalização em estabelecimentos comerciais, fiscalização em rodovias estaduais e federais nas regiões de divisa, tudo com o objetivo de reduzir os índices criminais nos referidos municípios, com ênfase no combate ao tráfico de drogas e de armas de fogo.