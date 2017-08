Rodovias Operações pare-e-siga da CCR MSVia prosseguem na BR-163/MS

Foto: Rachid Waqued/ Assessoria CCR MSvia

Visando proporcionar mais segurança e melhores condições de trafegabilidade ao usuário da BR-163/MS, a CCR MSVia informa os pontos da rodovia que operam em sistema de pare-e-siga, devido à realização de obras e serviços de melhoria.



Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) ao reduzir a velocidade, o usuário antecipa-se à eventuais imprevistos e contribuindo com a segurança de todos que trafegam pela rodovia.



Pontos com desvios no tráfego:



Campo Grande – entre os kms 440 e 439;

Dourados – no km 281, no km 278 e entre os kms 256 e 253;



Pontos com pare-e-siga:



Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 799 e 798 e entre os kms 771 e 770;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 701 e 700;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 615 e 614 e entre os kms 610 e 609;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 411 e 410;

Caarapó – entre os kms 214 e 213;

Juti – entre os kms 160 e 158;

Itaquiraí – entre os kms 89 e 87.



Em caso de chuvas as obras poderão ser suspensas, retornando tão logo elas cessem. Todos os trechos estão sinalizados.



A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).