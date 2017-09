Proibido Paranaese é preso pescando com redes de pesca e petrechos ilegais

Durante operação de fiscalização preventiva no rio Baía no município, Policiais Militares Ambientais de Batayporã prenderam no final da tarde de quinta-feira (14), um pescador de 44 anos, por pesca predatória. A PMA encontrou o pescador, que praticava pesca com uso de redes (petrechos proibidos).

O infrator já havia capturado 12 kg de pescado, apesar de iniciar a pescaria. Os peixes apresentavam marcas de captura por petrecho de emalhar (petrecho proibido). O pescado e três redes de pesca foram apreendidos.

O infrator (44), residente em Loanda (PR), recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material, à delegacia de Polícia Civil de Batayporã, onde ele foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória. Ele poderá pegar pena um a três anos de detenção. A PMA o autuou administrativamente e o multou em R$920,00.