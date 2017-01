Paranaíba Paranaíba estuda inovar na implantação do transporte coletivo

O prefeito Ronaldo Miziara (PSDB) quer realizar uma aspiração da comunidade de Paranaíba, que há tempos reclama por serviços de transporte coletivo. Na semana passada, ele encarregou seu secretário de Administração, Fredson Freitas, e o chefe de gabinete Longuinho Alves, de iniciar os estudos para analisar a viabilidade do benefício, com a ideia inicial de adotar um sistema que envolva os proprietários de veículos na cidade.

Fredson e Longuinho reuniram-se com os vereadores Cesar Moreth e Jalmir Modesto para iniciar o processo que estudará de que forma será implantado o serviço. Ao destacar que a mobilidade urbana e a acessibilidade constituem grandes preocupações do prefeito Ronaldo Miziara (PSDB), Fredson disse que pode ser implantado um sistema alternativo, abrindo a concessão do serviço aos proprietários de veículos da cidade interessados na proposta.

Trata-se de uma experiência implantada na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Seria ideal para comportar a necessidade da população de Paranaíba, acredita Fredson. O secretário argumenta que a cidade, hoje com mais de 41 mil habitantes, tem algumas demandas represadas. E como o programa de governo do prefeito Ronaldo Miziara prevê a retomada do crescimento, com a expansão urbana e o fortalecimento da economia, o transporte coletivo constitui uma necessidade cada vez mais essencial. “Paranaíba não pode crescer sem estrutura para acompanhar esse crescimento”, reforçou.

Para o vereador Jalmir Modesto, não é de hoje que o Município necessita de transporte público coletivo “Trata-se de uma reivindicação que a comunidade sempre faz a nós. Paranaíba carece desse tipo de serviço”, afirmou. Por sua vez, o vereador César Moreth ressaltou o imenso alcance social que será garantir aos moradores de bairros mais afastados o direito do transporte publico. Fredson Freitas enfatizou que a proposta será analisada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).