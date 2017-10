É PROIBIDO Paulistanos levam multa por pesca ilegal no rio Miranda

Durante patrulhamento fluvial no rio Miranda, no município de Anastácio, Policiais Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, em Bonito autuaram na quinta-feira (5) à tarde , três pescadores, residentes em São Paulo (SP), por pescarem sem autorização ambiental.

Os pescadores, de 45, 47 e 48 anos, foram surpreendidos quando estavam em duas embarcações, nas proximidades do pesqueiro Jundiaiense, a 60 km da cidade de Anastácio, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Com eles foram aprendidos dois barcos, dois motor de popa e três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, perfazendo R$ 1.500,00.

ALERTA - A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.