Política Paulo Duarte favorito na pesquisa para prefeito de Corumbá Ex-prefeito e ex-deputado sai na frente e polariza a disputa com o prefeito tucano Marcelo Iunes

Foto: Divulgação

O ex-deputado e ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte (MDB) é o candidato favorito para a eleição de prefeito do ano que vem, segundo pesquisa do instituto IPR, realizada entre nos dias 7 e 8 de agosto, naquela cidade. Ele lidera a intenção de votos dos eleitores com 25,2%, quando eles são estimulados a escolher no conjunto dos mais prováveis pré-candidatos. Em segundo lugar está o atual prefeito Marcelo Iunes (PS|DB), com 18,6% das intenções de voto, praticamente empatado com a deputada federal Bia Cavassa (PSDB-MS), com 18,1% e o vereador D. Gabriel (MDB) com 15,2%. O candidato Elano chegou apenas a 7,1%,. Os eleitores que não apontaram candidatos são 5,6% e 2,2% voariam nulo ou branco. Apenas 6,8% se declararam indecisos.

Neste quatro, fica clara uma polarização entre o mDB e o PSDB na cidade com os dois partidos dividindo votos entre os quatro candidatos mais votados. Para o ex-prefeito e ex-deputado Paulo Duarte, “o apoio do eleitor mostra que o trabalho que fizemos está sendo reconhecido até hoje. Sou de todos, o único que não tem mandato. Estou sem fazer campanha e ainda assim meu nome e o mais forte. Isso me anima, sem dúvida”, disse ele.

Como Paulo, o vereador Gabriel também considerou positivios os números. “Não havia colocado minha candidatura. Sou um vereador de primeiro mandato e já apareço entre os liders. Sem dúvida que estamos muito satisfeitos e vamos participar da discussão no MDB sobre o lançamento de candidatura própria, anunciou ele. A pesquisa, realizada com 403 eleitores, tem margem de erro dde 5% e nível de confiança de 95%.

O slevantamentos mediram também a rejeiçao dos principais candidatos. O maior indice ficou para o atual prefeito, Marcelo Iunes, com 16%, seguido de Paulo Duarte, com 14%. Os candidatos Elano e Bia Cavassa praticamente empataram com 4,9 % e 4,6%, respectivamente, ficandoDr. Gabriel com apenas 0,7% de rejeição. Gabriel também apareceu na pesquisa como o vereador mais atuante, apontado por 4,6% dos eleitores pesquisados e seguido por seus colegas Chicão Viana (3,6%) e André da Farmácia (2,75). Nesse item 45% dos eleitores não apontaram nenhum vereador.

Na pesquisa espontânea, quem aparece em primeiro lugar é o prefeito Marcelo Iunes, com 9,3% dos votos, seguido de Paulo Duarte com 6,8%, empatados, portanto, dentro da margem de erros. A deputada Bia Cavassa aparece em terceiro com 1,9% das intenções de votos espontâneas e todos os demais nomes citados ficaram na casa de 1% ou abaixo dela, portanto sem maior expressão.

O Instituto IPR pesquisou também o desempenho da administração municipal de Marcelo Iunes que é apontada por 4% dos eleitores como ótima e 25% como boa, somando 29% de aprovação. Outros 38% dos eleitores apontaram o trabalho do prefeito com regular. A desaprovação chega a 32%, com 15% dos eleitores dizendo que ela é ruim e outros 17% apontando a gestão como péssima.

É a primeira pesquisa realizada pelo Insituto IPR em Corumbá com esse quadro, não havendo assim como aferir a evolução dos indices tanto das intenções de voto quanto do desempenho da administração.