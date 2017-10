Investimentos Pedro Chaves anuncia liberação de R$ 750 mil para construir matadouro em Figueirão

Foto: Divulgação

A cidade de Figueirão, que fica a 265 km de Campo Grande e possui um plantel de aproximadamente 200 mil cabeças de bovinos, vai ganhar em breve um matadouro, para abater lá mesmo o gado produzido na região.O empreendimento será construído pela prefeitura com recursos viabilizados pelo senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) junto ao Ministério da Agricultura. O anúncio da liberação da parcela inicial da obra – R$ 750 mil – foi feito neste sábado (30) pelo senador e o chefe de gabinete do Ministério, Coaraci Castilho, durante as comemorações dos 14 anos de criação do município.

“É com muita alegria que, atendendo ao pedido que nos foi feito pelo senador e o prefeito Rogério Rosalin (PSDB), durante audiência em Brasília com o ministro Blairo Maggi, nesta segunda-feira (02) estaremos colocando os recursos à disposição da prefeitura, para iniciar o processo licitatório”, garantiu Castilho.

“ O Ministério da Agricultura reconhece a qualidade da carne produzida aqui e vai oferecer tudo o que for preciso para que os produtores possam levá-la não só aos pontos mais distantes do país, como também ao exterior”, afirmou.

Pedro Chaves destacou a importância do matadouro para o desenvolvimento econômico do município. “Tradicionalmente, Figueirão já é um grande produtor de bovinos de corte em nosso estado. O Matadouro Municipal vai reduzir custos, gerar empregos, movimentar a economia local e permitir que se gere aqui a riqueza que antes era levada para outros estados”, observou. “Estou muito contente por estar ajudando a realizar um sonho de todos os pecuaristas da região”, disse o senador, no lançamento do Projeto Carne de Zebu, realizado no Tatersal da Fazenda 3 R, do empresário Rubinho Catenacci, um dos maiores produtores rurais do estado.

Obras – Pedro Chaves chegou a Figueirão no início da manhã e participou de uma série de inaugurações promovidas pelo governo do estado e a prefeitura. A programação começou com uma vistoria às obras de construção da Estação da Sanesul que, a longo prazo, vai garantir a coleta e tratamento de 100 % do esgoto da zona urbana do município.

Depois, foram inauguradas as obras de ampliação do Hospital Municipal e a Creche Francisco Rogério Barbosa. Por último, o senador esteve na entrega das chaves às 50 famílias que vão residir no Residencial Figueira II.