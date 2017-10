Sorte Pescador fisga Dourado de 8 kg no rio Coxim

Foto: Via Whatsapp

O pescador profissional Tiago Peruzzi Alves, de 27 anos fisgou um belo exemplar da espécie Dourado, por volta de 14 horas deste domingo (29), na região da Olaria, no rio Coxim, em Coxim.

Alves contou que já havia pegado outros peixes até maiores, mas mesmo assim ficou muito emocionado quando viu o peixe pulando várias vezes, “demorei pelo menos dois minutos para tira-lo da água”, disse.

Ainda segundo o pescador, o exemplar não será vendido e será saboreado assado na brasa.

Os pescadores e pescadoras de finais de semana ou profissionais da pesca, podem estar nos enviando imagens e relatos de suas pescarias pelo Whatsapp do Coxim Agora através do número (67) 9 9659-6042.

Dourado – O Dourado é um peixe muito apreciado por seu sabor, sendo conhecido como o “Rei do Rio”. É um peixe de escamas. Cada escama tem um pequeno risco preto no meio, formando linhas longitudinais da cabeça à cauda. Possui uma coloração dourada por todo o corpo, com reflexos avermelhados. Tem uma cabeça grande, com uma boca que alcança a metade desta, repleta de caninos em forma cônica. Possui uma barbatana caudal bastante robusta. Pode atingir mais de 25 kg e alcançar 1m de comprimento.