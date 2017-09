Anastácio Pescadores amadores são autuados por transporte ilegal de pescado em MS

Dois pescadores amadores, residentes em Manduri(SP), foram pegos transportando 23kg de pescado das espécies pacu, piavuçu e curimbatá sem licença de pesca, no domingo (03), durante fiscalização na BR 262, Policiais Militares Ambientais do Grupamento da Polícia Militar Ambiental do Posto Avançado do Taquarussu, localizado na BR 262, no município de Anastácio.

O pescado foi apreendido e será doado para instituições filantrópicas. Já os infratores, de 21 e 44 anos, foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.160,00 cada um. A falta de licença de pesca não se caracteriza como crime, mas são infrações administrativas, com previsão de multa e apreensão do produto da pesca.

No mês de setembro e outubro, próximos ao período de fechamento da pesca, o número de pescadores nos rios do Estado aumenta significativamente, em razão do início da formação de cardumes e, consequentemente, a maior facilidade de captura. Por essa razão, a PMA intensifica gradativamente a fiscalização preventiva nos rios, para evitar a pesca predatória e retirar petrechos ilegais armados, que possam depredar os cardumes, bem como em estradas do Estado, para reprimir, prendendo os que insistem em praticar a pesca predatória.