Ladário PF prende vereador do PTB em operação por compra de votos

Foto: Ricardo Albertoni/Diário Corumbaense

A Operação Anatocismus deflagrada pela Polícia Federal de Corumbá na manhã desta terça-feira (24) cumpre dois mandados de prisão – um deles contra o vereador de Ladário, Eurípedes Zaurizio de Jesus, 44 anos – e duas conduções coercitivas, além de realizar buscas domiciliares. Os investigados foram indiciados pela prática de corrupção eleitoral ativa, falsidade ideológica eleitoral (“caixa dois”), usura pecuniária (“agiotagem”) e retenção de documentos de identificação. As penas somadas variam de 2 a 11 anos de prisão.

De acordo com a Polícia Federal, que emprega 15 policiais nas diligências, a operação é resultado de três meses de investigações e teve início por meio de uma denúncia, complementada posteriormente por diversas diligências, dentre elas a execução de busca no domicílio do então candidato e hoje vereador. Naquela ação – considerada a primeira fase da Operação Anatocismus –, foram apreendidos documentos de identificação, cartões do programa Bolsa Família e contas de água e luz em nome de terceiros.

As investigações da PF indicam que o então candidato a vereador de Ladário, que acabou sendo eleito, teria comprado votos com valores que iriam de R$ 100 a R$ 200, possivelmente fazendo uso, para pagamento, de valores obtidos por meio da prática de crime conhecido popularmente como “agiotagem”. Suspeita-se, ainda, que tenha ocorrido o perdão de dívidas em troca de votos.

A apuração aponta que o indiciado explorou principalmente pessoas de baixa renda, em clara vulnerabilidade econômica e social, muitos deles beneficiários do programa Bolsa Família, retendo o cartão magnético do programa e a respectiva senha para efetuar os saques e cobrir os juros devidos pelos tomadores dos empréstimos.

Os empréstimos ilegais seriam contraídos com juros mensais na ordem de 30%. Segundo a Polícia Federal, além de desvirtuar a finalidade do programa Bolsa Família, que indiretamente teria financiado a compra de votos, o candidato também realizou a prática conhecida como “caixa dois”, sonegando e inserindo informações falsas na prestação de contas de campanha.

Candidato pelo PTB, Eurípedes foi eleito vereador em Ladário com 365 votos na eleição de 02 de outubro de 2016. Foi o mais votado para a Câmara de Vereadores daquela cidade.