Porto Murtinho PM apreende Jeep furtado com uma tonelada de droga em pousada

A Polícia Militar apreendeu nesta quinta-feira, em Porto Murtinho, a 413 quilômetros de Campo Grande, Jeep Renegade com uma tonelada de maconha. O veículo estava com o hóspede de uma pousada no município. O homem foi contratado para trazer a droga para a Capital.

Segundo informado, as ações fizeram parte da Operação Fronteira Segura Sudoeste. A PM foi informada que um veículo com placas de Minais Gerais havia sido furtado e estaria em um pousada. No local, a proprietária do estabelecimento disse que o Jeep pertencia a um hóspede.

Durante buscas, foram localizados centenas de tabletes que, depois de pesados, somaram 1.010 quilos. Além disso, havia também 231 gramas de haxixe. Os policiais constataram que as placas estavam adulteradas e que havia um rádio comunicador.

O motorista portava um celular e R$ 774. Ele disse ter sido contratado para buscar o veículo Caracol e entregar em Campo Grande. Pelo serviço, receberia R$ 3 mil. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.