PM PM prende 27 durante o ‘feriadão’ em Dourados; 4 estavam foragidos

Com ações pontuais na região leste da cidade e também nos distritos de Vila Vargas, Vila Formosa, Panambi e Indápolis, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados realizaram 55 atendimentos durante o período de 11 a 15 de outubro, sendo que desses atendimentos, 29 foram de cunho exclusivamente preventivos e comunitário.

Foram capturados quatro foragidos do semiaberto durante esse período. Além disso, foram realizadas pelas equipes da Rádio Patrulha, Força Tática, Getam (Grupamento Especial Tático de Motos) e Canil aproximadamente 600 abordagens a pessoas e 250 abordagens a veículos, o que elevou a sensação de segurança nas áreas saturadas pelo policiamento.

O atendimento emergencial 190 funcionou normalmente, com o atendimento de cerca de 300 chamadas por dia e o acionamento das equipes operacionais para o atendimento de ocorrências como vias de fato, perturbação do sossego, ameaça, acidentes de trânsito, furto, tráfico de drogas e direção perigosa.

Durante esse período foram recuperadas ainda duas motocicletas que haviam sido furtadas nos últimos dias em Dourados.

O comando do 3º BPM estabeleceu um planejamento operacional priorizando o patrulhamento preventivo na região leste da cidade e com reforço operacional realizado pelas equipes especializadas da Força Tática, Getam e Canil.

Para o Tenente Coronel Carlos Silva, comandante do 3º BPM, os resultados obtidos durante a operação foram positivos e satisfatórios.

“Como de costume, reforçamos o policiamento em nossa área devido ao feriado prolongado, o que surtiu um resultado preventivo muito positivo, com um grande número de abordagens a pessoas e veículos, e ainda a captura de diversos foragidos e o encaminhamento de 27 pessoas para as delegacias locais por cometimento de crime ou contravenção”, disse o comandante.

As ações do Batalhão devem ser reforçadas nos próximos dias devido ao segundo turno das eleições que ocorre no dia 28 de outubro.