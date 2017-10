Através de denúncia PMA apreende carga de madeira protegida

Depois de receberem denúncias, de que assentados estariam retirando madeira da reserva legal coletiva do Assentamento Santa Mônica, em Terenos, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizaram fiscalização ambiental na quinta-feira (26) no local e apreenderam uma carga de madeira da espécie “aroeira” (protegida), escondida nas proximidades de um córrego no assentamento.

As denúncias eram de que a madeira havia sido abandonada no local, depois que pessoas que a retiravam da reserva legal do assentamento teriam visto uma viatura da justiça e confundido com a fiscalização da PMA. Os Policiais foram ao local e apreenderam 114 estacas de madeira da espécie aroeira. A madeira era proveniente de árvores cortadas dentro da área de reserva legal do assentamento e os elementos tentaram escondê-la na mata e, provavelmente, iriam buscá-la depois.

A PMA recolheu a madeira ilegal ao pátio do quartel em Campo Grande. Se localizados, os infratores responderão por crime ambiental, com pena prevista de um a dois anos de reclusão e serão multados.