Tudo irregular PMA apreende quase 100 kg de pescado em apenas 1 dia nos rios de MS

Através de denúncias, a Polícia Militar Ambiental de Baytaporã chegou até um homem que praticava pesca dentro do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI), área proibida para pesca. Os Policiais foram até a residência do acusado, nas proximidades do rio, que confessou não ser constante a pesca no Parque, porém, na sexta-feira (29) havia capturado alguns peixes na região proibida.

O infrator, motorista, mostrou em um frízer em sua residência 30 kg de pescado das espécies dourado, pintado, piavuçu e piraputanga, sendo alguns exemplares fora da medida permitida pela legislação. Havia ainda um peixe da espécie piracanjuba, que tem a pesca proibida. Os peixes foram apreendidos.

Devido ao nervosismo do infrator, a PMA perguntou se havia mais alguma coisa irregular e, então, o motorista entregou um rifle e uma pistola calibre 22, além de 64 munições do mesmo calibre. Não havia documentação do material, que foi apreendido.

O infrator (48) recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória e por crime de porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão e para o crime ambiental é de um a três anos de prisão.

O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.020,00 pela pesca ilegal. O pescado será doado para instituição filantrópica, depois de ser periciado.

E ainda na sexta-feira, a PMA do Grupamento de Taquarussu, na BR 262, em Anastácio, prendeu quatro pescadores por pesca e transporte de produto da pesca predatória.

A PMA abordou um veículo Chevrolet S10, durante fiscalização de barreira no Posto e, dentro de uma caixa isotérmica e uma saca plástica que estavam no veículo, foram encontrados 63 kg de pescado das espécies pacu, jurupoca, pintado, barbado e piranha, havendo vários exemplares de peixes, que os pescadores haviam capturado no rio Aquidauana, abaixo da medida permitida pela legislação. Além disso, havia pescado em posta, sem ter sido vistoriado.

O pescado e o veículo foram apreendidos. Os infratores, de 46, 48, 58 e 82 anos, residentes em Curitiba (PR) receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. A pena prevista é de um a três anos de detenção.

Os infratores também foram atuados administrativamente e foram multados em R$ 2.000,00 cada um, perfazendo R$ 8.000,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.