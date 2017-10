Proibido PMA autua dois assentados por exploração ilegal de madeira em área protegida de reserva legal

Por: Redação com assessoria

Depois de receberem denúncias, de que assentados estariam retirando madeira da reserva legal coletiva do Assentamento Santa Mônica, em Terenos, Policiais Militares Ambientais de Campo Grande realizavam fiscalização ambiental na sexta-feira (20); No local, confirmaram as denúncias e autuaram dois assentados que armazenavam madeira retirada da área de Reserva Legal (protegida por lei) sem autorização.

Com um infrator (67) foram apreendidos 22 postes de madeira protegida da espécie aroeira. A madeira era proveniente de árvores cortadas dentro da área de reserva legal. O infrator, residente no assentamento, foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00, por exploração de madeira ilegalmente em área protegida por lei.

Outro assentado armazenava em seu lote 101 postes e cinco esticadores de madeira protegida da espécie aroeira, que também foram retirados da área de reserva. A madeira foi apreendida. O infrator (39), residente no assentamento, foi autuado administrativamente e multado em R$ 600,00.

Parte da madeira já estava sendo utilizada em cercas nos lotes. Ambos os infratores responderão por crime ambiental, com pena prevista de um a dois anos de reclusão.