Maracaju PMA autua empresário em R$ 7 mil por desmatamento ilegal

Policiais Militares Ambientais de Jardim realizavam fiscalização no perímetro urbano do município de Maracaju na tarde de quinta-feira, quando localizaram a degradação ambiental de matas ciliares de um córrego.

Um empresário, sem autorização ambiental, desmatou as matas ciliares da margem do córrego Mont’Alvão, além do permitido por Lei, para estender o pátio da empresa comercial, localizada no perímetro urbano de Maracaju, cidade localizada a 158 km de Campo Grande.

O comerciante (62), residente em Maracaju, foi autuado administrativamente por degradação de Área de Preservação e multado em R$ 7.000,00. Ele responderá por crime ambiental com pena de um a três anos de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.